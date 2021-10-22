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القوى العاملة: توفير 10 فرص عمل لراغبي نقل الكفالة بجدة

10:44 ص الجمعة 22 أكتوبر 2021
القوى العاملة: توفير 10 فرص عمل لراغبي نقل الكفالة بجدة

محمد سعفان وزير القوى العاملة

مصراوي

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة في السعودية، يفيد بتوفير 10 فرص عمل برواتب تتراوح بين 3000 إلى 4000 ريال سعودي، ومزايا أخرى.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة هيثم سعد الدين، أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة على شركات أخرى.

وقال المتحدث الرسمي إن التقرير الذي تلقاه الوزير يشير إلى أن الملحق العمالي عبد الحليم محمود، القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، تفاوض مع شركات وفنادق مجموعة الأزهار الطبية بمدينة القنفذة على 10 فرص عمل، متوفرة بالشركة على مهن محاسبين براتب شهري يتراوح ما بين 3000 إلى 4000 ريال، فضلا عن توفير سكن واستقرار وظيفي، وأجازة أسبوعية و8 ساعات عمل.

وأوضح الملحق العمالي أنه من يرغب في فرص العمل المعروضة عليه التواصل وإرسال السيرة الذاتية على الإيميل أو الجوال التالي: 00966569966643 - XrOo@hotmail.com عنوان الشركة: القنفذة - الخالدية - شارع الملك فهد بن عبد العزيز.​

محمد سعفان فرص عمل مكتب التمثيل العمالي القنصلية المصرية

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