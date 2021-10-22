وزيرة البيئة توجه بالانتهاء من دراسة استغلال أرض مقلب الطوب الرملي تمهيدا لإغلاقه

كتب- محمد نصار:

عقد البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة اجتماعا موسعا لمتابعة الانتهاء من الدراسة التفصيلية لغلق مقلب الطوب الرملي بمدينة نصر وذلك طبقا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإغلاق المقالب العشوائية بالقاهرة الكبرى ومتابعة إجراءات الغلق خلال عامين من العمل بقانون إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، حيث يتولى جهاز تنظيم إدارة المُخلفات التابع لوزارة البيئة الرقابة على إجراءات الغلق.

يأتي ذلك في إطار قيام وزارة البيئة بإعداد دراسة تتضمن تحديد كمية مُخلفات البناء والهدم بالمقلب، والجدوى الاقتصادية من إنشاء مصنع لتدوير المُخلفات الموجودة بالموقع تمهيداً لإغلاقه واستخدامه في النشاط المُخصص له والتعاقد من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات بالوزارة مع مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة بكلية الهندسة جامعة عين شمس بعد أعمال الطرح والترسية لإعداد دراسة تفصيلية للاستغلال الأمثل لأرض المقلب، مؤكدة على ضرورة الانتهاء منها أول نوفمبر القادم.

وقد ترأس الاجتماع الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بحضور الدكتور حازم الظنان، المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدكتورة شيرين العجرودي، مدير مركز مصر المتميز التابع لجامعة عين شمس، وممثلى هيئة التعاون الدولي الألماني giz.

وتضمن الاجتماع عرضا تفصيليا لمتابعة تقدم الأعمال بالمشروع ومنها الاستعانة بالخبرة الدولية واستعراض الدراسات السابقة في هذا المجال ومناقشة الأدلة الإرشادية وأداة دعم اتخاذ القرار للإغلاق وإدارة ما بعد الإغلاق لمواقع التخلص من المخلفات إلى جانب استعراض دراسة الحالة لمقلب الطوب الرملي وتطبيق الأدلة الإرشادية لإغلاقه وكذا ما تم إنجازه من انتهاء أعمال الرفع المساحي وأعمال المسح الجيوفيزيقي للموقع بالإضافة إلى بحث أساليب الغلق المختلفة للموقع من خلال الدراسة والتكلفة التقديرية المتوقعة ورؤية الأطراف المعنية بالمشروع للمقترحات المختلفة لاستغلال المقلب بعد إغلاقه.

كانت وزيرة البيئة قد تفقدت مقلب الطوب الرملي لمتابعة أعمال إحكام السيطرة على الحرائق لتفادي حدوث اشتعالات عشوائية به خاصة في ظل الظروف الجوية التي تتعرض لها البلاد قد تساعد على اشتعالها كخطوة استباقية للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة والتي نجحت الوزارة خلال السنوات الأخيرة في السيطرة عليها للحد من ظاهرة السحابة السوداء بالتنسيق الكامل والمتناغم مع كافة الجهات والشراكة مع المواطن في تنفيذ إجراءات المواجهة وتحويلها إلى فرصة اقتصادية.

ويعد مقلب الطوب الرملي الذي يقع على مساحة 130 فدانا بمدينة نصر كان قد تم تخصيصه من قبل محافظة القاهرة للتخلص من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر، ولكن تم الاتفاق على إغلاقه ودراسة إعادة استخدامه في أنشطة أخرى بعد التوسعات العمرانية وتزايد التعديات والممارسات غير السليمة التي أدت لحرائق عشوائية به.

وتقدر كمية المخلفات المتراكمة به بـ 17 مليون متر مكعب تقريبا، وكانت وزارة البيئة استجابة منها لشكاوي المواطنين من الحرائق التي تتم داخل الموقع قد تعاقدت على توفير المعدات اللازمة للسيطرة على أي حرائق فور حدوثها وتحت إشراف المختصين بوزارة البيئة.