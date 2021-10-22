الصحة تكشف حقيقة احتمالية نقل العدوى للمواطنين أثناء التبرع بالدم

(مصراوي):

قالت وزارة الصحة والسكان، إن ما يتردد من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إصابة المواطنين المتبرعين بالدم في مراكز ومستشفيات الحكومة بالعدوى غير صحيح.

وأكدت وزارة الصحة في بيان لها اليوم: "احتمال انتقال العدوى أثناء التبرع بالدم غير دقيق".

وطمأنت الوزارة، الراغبين في التبرع بالدم أنه لا يوجد أي تخوف أو قلق حيال ذلك قائلة:"بل إن تبرعك بالدم يجعل العالم ينبض بالحياة".

ودعت الوزارة، المواطنين الراغبين بالتبرع بالدم في الاستمرار بدعم النظام الصحي المصري، وذلك من خلال 28 فرعًا لمراكز نقل الدم القومية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

ودعت وزارة الصحة، المتعافين من فيروس كورونا، إلى التبرع ببلازما الدم للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من مصابي الفيروس، خاصة في المحافظات الأكثر إصابة بالفيروس، لأن ذلك يقلل من فرص انتقال الفيروس وانتشاره.

كما دعت الراغبين بالتبرع بالدم، التسجيل عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وسوف يجرى اختيار أقرب مركز للتبرع بالدم عند إبداء الرغبة في التبرع بالدم، أو التواصل مع خدمات نقل الدم القومية على الرقم 15366

وتابعت الوزارة: هناك موانع للتبرع بالدم ومنها المصابون بفيروس كورونا، ومن سبق له الإصابة بالفيروسات الكبدية (بي - سي) أو الإيدز، أو من يعاني من أي أمراض قلبية مزمنة أو ضغط الدم غير المنتظم، والمصابون بمرض السكر ويجرى علاجهم بحقن الأنسولين، كما يُمنع من التبرع بالدم لمدة عام من قام بإجراء عملية جراحية كبرى، ومن جرى نقل دم إليه، كما يُمنع من التبرع لمدة 6 أشهر من قام بإجراء خلع أو أي عملية جراحية بالأسنان.