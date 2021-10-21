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"أنت الأمل لغيرك".. رسالة جديدة من الصحة بشأن التبرع بالدم.. فيديو

11:27 م الخميس 21 أكتوبر 2021
"أنت الأمل لغيرك".. رسالة جديدة من الصحة بشأن التبرع بالدم.. فيديو

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان فيديو عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، بعنوان "إنت الأمل لغيرك"، وجهت فيه رسالة جديدة للمواطنين عن أهمية التبرع بالدم.

وتحدثت الدكتورة مروة نائب مدير مركز خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان، عن أهمية التبرع ببلازما الدم.

وأشارت الوزارة، إلى متابعة الصفحة الرسمية الخاصة بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما "فيسبوك":

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وتابعت الوزارة: لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الخط الساخن: 15335

هالة زايد وزارة الصحة التبرع بالدم مركز خدمات نقل الدم

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