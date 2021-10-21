"أنت الأمل لغيرك".. رسالة جديدة من الصحة بشأن التبرع بالدم.. فيديو

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان فيديو عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، بعنوان "إنت الأمل لغيرك"، وجهت فيه رسالة جديدة للمواطنين عن أهمية التبرع بالدم.

وتحدثت الدكتورة مروة نائب مدير مركز خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان، عن أهمية التبرع ببلازما الدم.

وأشارت الوزارة، إلى متابعة الصفحة الرسمية الخاصة بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما "فيسبوك":

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