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"سوء الأحوال الجوية" يؤجل "سيناريو غرق عبارة" في موانئ البحر الأحمر

08:55 م الخميس 21 أكتوبر 2021
"سوء الأحوال الجوية" يؤجل "سيناريو غرق عبارة" في موانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر

كتب حسين فتحي:

تسببت الاضطرابات الجوية فى البحر الأحمر، وارتفاع الأمواج وسرعة الرياح في تأجيل تنفيذ سيناريو غرق عبارة، والذي كان من المزمع تنفيذه بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وموانئ البحر الأحمر.

وقال مصدر في محافظة البحر الأحمر إن سوء الأحوال الجوية تسببت في تأجيل السيناريو المزمع تنفيذه، مؤكدًا أنه جرى التأجيل إلى الأسبوع المقبل.

كان اللواء محمد بنداري، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، عقد اجتماعًا بديوان عام المحافظة الأسبوع الماضى لمناقشة استعدادات تنفيذ سيناريو لإدارة أزمة غرق عبارة لأغراض التدريب (مصر _٧)، بميناء الغردقة البحرى

وكيفية تنفيذ الإجراءات العاجلة لمواجهة الأزمة والسيطرة عليها في الحال من دون خسائر في الأرواح، وذلك بالتعاون مع مركز البحث والإنقاذ بالقوات المسلحة، وذلك بحضور اللواء عاطف وجدي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد السكرتير العام ضرورة تفعيل واختبار خطة الطوارئ وإدارة الأزمات لمحافظة البحر الأحمر، وزيادة القدرة لمواجهة الحالات والأحداث الطارئة بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أهمية تعاون الجهات المعنية كافة للسيطرة على الأزمة في أقل مدة ممكنة. وأضاف، أن الهدف من تنفيذ هذا السيناريو هو الاطمئنان على مدى جاهزية المعدات والجهات كافة لمواجهة مثل هذه الأزمات في حال حدوثها على أرض الواقع.

واستعرض نادي نصيف مدير إدارة الأزمات بالمحافظة الخطة الزمنية لتنفيذ الإجراءات العاجلة لمجابهة الأزمة، ودور الجهات المعنية كافة، والهدف من التدريب على سيناريو إدارة الأزمة، مؤكدًا أهمية تعاون الجهات المعنية كافة لمجابهة الأزمة في أقل مدة ممكنة.

موانئ البحر الأحمر سوء الأحوال الجوية سيناريو غرق عبارة

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