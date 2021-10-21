"لو ساكن في الهرم أو فيصل".. محور ترسا يحل أزمة المرور في دقائق

كتب- يوسف عفيفي:

انتهت محافظة الجيزة من إنشاء محور الزعيم السادات "ترسا سابقًا"، حيث تم إنشاؤه ليكون بديلًا لشارع الهرم بعد غلقه صباح اليوم الخميس، لأجل غير مسمى بسبب خط المترو الجديد.

ويعد المحور أحد أهم المحاور المرورية البديلة لشارع الأهرام خلال تنفيذ أعمال الإغلاق الجزئي أو الكلي لتنفيذ الخط الرابع من المشروع القومي لمترو الأنفاق، والذي سيساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط المروري على شارعي الأهرام وفيصل.

ويرصد "مصراوي" أبرز المعلومات عن المحور على النحو التالي:

- المحور بديل لشارع الأهرام وذلك بتكلفة 3 مليارات جنيه.

- يربط الكوبري شارع ترسا بشارع اللبيني ومحور المنصورية.

- الكوبري على ارتفاع كبير حيث يعبر أعلى "محور المريوطية - الطريق الدائري".

- يربط الكوبري بين محور ترسا ومحور المريوطية.

- يطلق عليه الكوبري الطائر نتيجة ارتفاعه الكبير ومروره أعلى دائري المريوطية.

- يبدأ الكوبري من نهاية شارع ترسا تجاه المريوطية.

- نفذت أعمال المحور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

- ينقل الحركة المرورية من شارع ترسا إلى المنصورية بدون أية إعاقات مرورية بمنطقة المريوطية.

- تطوير شارع اللبيني ليكون محور طولي يربط محور ترسا ومحور المنصورية.

- رصف شارع الخليفة بطول 450 م وهو واقع بين شارعي الأهرام وأنور السادات باعتباره محور مروري مهم رابط بينهم.

- رصف شارع الكوثر الرابط بين شارعي المريوطية فيصل واللبيني بقطاع منشأة البكاري بحي الهرم.

- إنشاء كوبري جديد بجوار كوبري ترسا القديم ليستوعب الكثافات المرورية المتوقعة بعد افتتاح المحور.

- ينقل الكوبري حركة المرور من ترسا إلى شارع خاتم المرسلين بعرض 6 حارات مرورية بعرض 50 مترا تقريبا.

- تستغرق الرحلة على محور ترسا من شارع خاتم المرسلين لطريق المنصورية 18 دقيقة وهي مسافة موازية لشارع الهرم.

- حظر سير مركبات التوك توك حظرا تاما بنطاق محور محمد أنور السادات بداية من ترعة الزمر حتى ترعة المنصورية.

وأعلنت محافظة الجيزة، إغلاق شارع الأهرام كليًا وتقاطعه مع طريق المريوطية في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة فقط ابتداء من الساعة 12 صباح اليوم الخميس الموافق 21 أكتوبر وحتى انتهاء الأعمال.

يأتي ذلك في اطار تسليم مواقع محطات الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق بشارع الأهرام للهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ المشروع فإنه سوف يتم تسليم الشركة المنفذة موقع أعمال محطة مترو المريوطية (كمرحلة أولى) تحديدًا بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية ضمن تسليم 6 محطات مترو انفاق بالخط الرابع بشارع الأهرام حيث يبلغ طول موقع أعمال المحطة ما يقرب من 370 مترًا وبعرض ما يقرب من 18 مترًا.

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