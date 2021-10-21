الفنادق تودع كورونا.. "السياحة" تعلن تشغيل المنشآت الفندقية بطاقة 100%

كتب- يوسف عفيفي:

قررت وزارة السياحة والآثار، السماح للفنادق باستقبال النزلاء ومرتاديها بكامل الطاقة الاستيعابية، بشرط التشديد على التطبيق الصارم لكافة التدابير والإجراءات الاحترازية المعمول بها في هذا الشأن.

وحصل "مصراوي" على المنشور الرسمي الذي تم توجيه إلى رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية.

وأشارت الوزراة، إلى ضرورة اتخاذ اللازم نحو تعميم المنشور على كافة المنشآت الفندقية والسياحية بمضمون ما سبق، مع موافاة الوزارة بصورة من المنشور فور تعميمه.