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مفتي الجمهورية ينعى المفكر والفيلسوف حسن حنفي

07:42 م الخميس 21 أكتوبر 2021
مفتي الجمهورية ينعى المفكر والفيلسوف حسن حنفي

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

كتب- محمود مصطفى:

نعى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، المفكر والفيلسوف الدكتور حسن حنفي أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة الذي وافته المنية اليوم.

وقال المفتي في بيان له، الخميس، إن الراحل كانت له جهود عظيمة في إثراء الثقافة والفكر والمكتبات، ليس في عالمنا العربي فحسب، بل في العالم الغربي كذلك.

وتوجَّه فضيلة المفتي بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وتلامذته ومحبيه، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده برحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

شوقي علام الفيلسوف حسن حنفي هيئات الإفتاء في العالم مفتي الجمهورية

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