Masrawy logo white

مطار الغردقة يستقبل أول رحلة للخطوط النمساوية بعد استئناف رحلاتها

07:11 م الخميس 21 أكتوبر 2021
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار الغردقة الدولي، أول رحلة على متن الخطوط الجوية النمساوية بعد توقفها منذ بداية جائحة كورونا، في ظل طلب العديد من شركات الطيران الأجنبية استئناف رحلاتها إلى المدن السياحية المصرية بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

واستقبلت سلطات مطار الغردقة الدولي، الرحلة بالجسر المائي فور هبوط الطائرة وهو التقليد الدولي المتبع في مثل هذه الحالات، ووزع فريق العلاقات العامة بالمطار الورود على الركاب، وتيسير إجراءات الوصول والتأكد من وجود تحليل pcr لدى الركاب مع تطبيق كافة الضوابط الصحية والوقائية على جميع الركاب، فضلًا عن الالتزام بالتباعد الاجتماعي حفاظًا على سلامة وصحة المسافرين والعاملين بالمطار.

مطار الغردقة الدولي الخطوط الجوية النمساوية جائحة كورونا

الخبر التالى:

عضو "صحة البرلمان": جدل طبي وفقهي يقفان أمام تطبيق قانون زراعة الأعضاء

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
868

إصابات اليوم

43

وفيات اليوم

711

متعافون اليوم

320207

إجمالي الإصابات

18058

إجمالي الوفيات

270193

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا