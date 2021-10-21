"دعم الرئيس وتكريم أسرة المشير طنطاوي".. أبرز مشاهد احتفال نقابة الأشراف بالمولد النبوي

كتب- محمود مصطفى:

احتفلت نقابة الأشراف، بالمولد النبوي الشريف، بمقرها بطريق سالم بالدراسة، بحضور العديد من القيادات الدينية.

وشارك في الحفل، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نائبًا عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور أسامة الأزهري، وعبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور محمد أبو هاشم أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء.

وجاءت أبرز المشاهد في احتفالية نقابة الأشراف بالمولد النبوي الشريف، كما يلي:

- نقيب الأشراف يعلن إطلاق فعاليات وندوات لنشر الوعي بمختلف المحافظات

أعلن محمود الشريف، نقيب الأشراف، إطلاق عدة فعاليات وندوات في مختلف المحافظات لنشر الوعي الحقيقي، وبيان سماحة الدين الإسلامي بين أبناء الشعب المصري العظيم وخاصة الشباب والنشء، لتجعلهم قادرين على مواجهة التحديات.

وقال إن المشروعات القومية والمبادرات التي يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تهدف إلى بناء الإنسان، وتٌرسخ لقيم التكافل والتراحم، وتهدف إلى تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، بصورة غير مسبوقة.

- نقيب الأشراف يمنح أسرة المشير طنطاوي درع خاتم النبوة

منح نقيب الأشراف، خاتم النبوة، إلى أسرة المشير محمد حسين طنطاوي -رحمه الله- القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، تقديرًا للدور الوطني الذي قام به الراحل حيث أفنى عمره وهو يدافع عن وطنه.

وسلّم النقيب المستشار إيهاب محمد حسين طنطاوي، نجل المشير طنطاوي، خاتم النبوة.

- الشريف يعلن دعم نقابة الأشراف ومنتسبيها لجهود الرئيس السيسي

قال نقيب الأشراف، إن النقابة وجميع منتسبيها تقف جنبا إلي جنب مع مؤسسات الدولة الوطنية، دعمًا لجهود الرئيس السيسي، في مرحلة بناء الوعي.

وجدد النقيب الدعم للرئيس السيسي، لمواجهة التحديات التي كان لها منذ اللحظة الأولى، والتي حمل فيها على عاتقه مسئولية قيادة هذا الوطن، مؤكدًا أنه خير أمين وخير قائد لهذه الأمة، داعيًا إلى الالتفاف حول القيادة الحكيمة لاستكمال مسيرة التنمية ومواجهة التحديات.

- مفتي الجمهورية: أتحيز لقول بعض العلماء بأن ليلة مولد النبي أفضل من ليلة القجر

أثنى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على تكريم أسرة المشير محمد حسين طنطاوي، ومنحها درع خاتم النبوة، تقديرا لدوره الوطني.

وقال المفتي إن بعض العلماء قالوا إن فضل ليلة ميلاد سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من ليلة القدر، وأن فضل تلك الليلة عظيم جدا، وأتى العلماء بالعديد من الأدلة والشواهد وبرهنوا على ما يقولون مستدلين بشواهد من المذهب المالكي ومن علماء الشناقيط.

- نقيب الأشراف يوجه التحية لأرواح الشهداء

وجه نقيب الأشراف، التحية لأرواح الشهداء الذين ضحوا بدمائهم فداء لهذا الوطن العظيم.

وقال إن احتفالية المولد النبوي الشريف تتزامن هذا العالم مع احتفالات أكتوبر المجيدة، والتي كانت ولا زالت من أعظم المعارك، التي خاضها أبناء هذا الوطن العظيم بكل شجاعة، دفاعاً عن تراب الوطن بقيادة القائد الشهيد البطل محمد أنور السادات رحمة الله تعالى عليه، وأؤكد أن ما تقوم به قواتنا المسلحة وجنود الشرطة البواسل لمحاربة قوى الشر يعد استكمالاً لبطولات خير أجناد الأرض.