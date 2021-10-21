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أقل من السوق 10 جنيهات.. الزراعة تطرح 1200 طبق بيض الأحد المقبل

04:50 م الخميس 21 أكتوبر 2021
أقل من السوق 10 جنيهات.. الزراعة تطرح 1200 طبق بيض الأحد المقبل

الزراعة تطرح 1200 طبق بيض


كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور ممدوح السباعي، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الإنتاج بمختلف منافذه سيطرح كميات كبيرة من البيض بأسعار مخفضة عن السوق تقارب الـ 10 جنيهات.

وأضاف السباعي، لمصراوي، الخميس، أن الكمية التي سيتم طرحها ستبلغ 1200 طبق بيض، مشيراً إلى أن السعر المطروح سيكون بنحو 48 جنيها.

وأوضح رئيس قطاع الإنتاج أن تلك الخطوة نتاج التعاون بين وزارة الزراعة واتحاد منتجي الدواجن، مؤكداً أن إجمالي عدد منافذ بلغ 1500 منفذ موزعين على محافظات الجمهورية.

وأشار إلى التواجد والمرور الدائم على المنافذ وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية سواء للعاملين أو المواطنين.

وتابع أن الوزارة لا تتقاعس في حل هذه المشكلة وفقاً لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

أسعار البيض وزارة الزراعة الدواجن ممدوح السباعي

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