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وزير الزراعة يبحث التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد"

04:30 م الخميس 21 أكتوبر 2021
وزير الزراعة يبحث التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد"

جانب من اللقاء

كتب- أحمد مسعد:

اجتمع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع دينا صالح، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وأوروبا بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد"، ومحمد الغزالي، مدير مكتب الإيفاد بالقاهرة، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، لبحث الترتيبات النهائية لزيارة وفد رفيع المستوى من المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية الإيفاد.

وأشاد القصير، خلال اللقاء، بالدور التنموي الذي للإيفاد خاصة في المناطق النائية وأراضي الاستصلاح الجديدة داخل جمهورية مصر العربية خلال الفترة الأخيرة.

ومن المتوقع أن يقوم وفد المجلس التنفيذي للصندوق بعدد من الزيارات الميدانية لمواقع المشروعات الممولة من الصندوق والتي يبلغ عددها الآن 3 مشروعات في عدد من محافظات، كما سيطلع الوفد على قصص النجاح بهذه المشروعات وسيشاهد أهم الأنشطة المنفذة بها وذلك على مدار عدة أيام.

وعلى صعيد آخر وفي ضوء اهتمام الدولة المصرية بمشروعات تحديث الري الحقلي بحث القصير مع صالح إمكانية تمويل مشروعات تحديث الري خاصة فيما يتعلق بإنشاء مشتل من القصب لتوفير 40 مليون شتلة لاستخدامها في زراعة القصب بطريقة الشتل لما لها من تأثير كبير في توفير مياه الري المستخدمة بالطرق التقليدية فضلا عن زيادة معدلات إنتاجية الفدان من القصب.​

السيد القصير وزير الزراعة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الإيفاد دينا صالح

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