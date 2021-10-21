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بسبب الحرائق.. محافظ القاهرة يوجه بمراجعة إجراءات الحماية المدنية بالبساتين

04:25 م الخميس 21 أكتوبر 2021
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كتب- محمد نصار:

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الأجهزة التنفيذية بحي البساتين بتشكيل لجنة من الدفاع المدني للإطفاء والحريق وقسم شرطة البساتين ومباحث المرافق وإدارة المتابعة الميدانية وإدارة المحال وإدارة شئون البيئة بالحي لمراجعة تراخيص واشتراطات الدفاع المدني بالمنطقة الصناعية بأرض الإيرانية.

وبحسب بيان للمحافظة، اليوم الخميس، أسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد من المصانع لعدم وجود شبكة إطفاء.

كما وجه المحافظ بالتنبيه على أصحاب المصانع بسرعة التوجه للحماية المدنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتركيب شبكات الدفاع المدني للإطفاء والحريق كإجراء احترازي منعا لنشوب أية حرائق.

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