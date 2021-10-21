أول محصول في نوفمبر القادم.. الزراعة: توصيل الخدمات لمشروع الدلتا الجديدة

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور نعيم مصلحي، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشروع الدلتا الجديدة يشهد مزيدا من التطوير حيث تم إنجاز ما يقرب من 60% إلى 70% من البنية التحتية من الطرق وتوصيل المياه للأراضي الصالحة للزراعة.

وأضاف نعيم، لمصراوي، اليوم الخميس، أنه تم الانتهاء من كافة الدراسات المتعلقة بأنواع المحاصيل والخضر والفاكهة التي سيتم زراعتها، مشيرًا إلى أن الشهر القادم سيشهد إنتاج أول محصول.

وأضاف مستشار وزير الزراعة، أن مشروع الدلتا الجديدة مقام على مساحة 2.2 مليون فدان، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء محطة معالجة مياه عملاقة تخدم مشروع الدلتا الجديدة بطاقة 7.5 مليون متر مكعب في اليوم من المياه.

وأشار إلى أن محافظة سيناء تشهد تكليفات عديدة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمتابعة يومية من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح والأراضي، حول إنشاء ما يقرب من 18 مجمعا تنمويا وقرى جديدة بالإضافة إلى مشروع ترعة السلام.

جدير بالذكر أن المشروع على مساحة 2.2 مليون فدان كمشروع تنموي متكامل يستهدف زراعة حوالي مليون فدان منها في المرحلة الأولى اعتمادا على مصادر المياه الجوفية ومعالجة مياه الصرف الزراعي والتي تتكلف المليارات من الجنيهات وما يتم حصره واستكشاف مدى صلاحيته الآن من مساحات إضافية للتوسع في المشروع مستقبلا عند توافر مقننات مائية إضافية من المصادر المذكورة.