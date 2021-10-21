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لاب توب ونوت بوك.. "المحطات النووية" تطلق أول مسابقة ابتكار لشخصية كاريكاتيرية للأطفال

03:17 م الخميس 21 أكتوبر 2021
لاب توب ونوت بوك.. "المحطات النووية" تطلق أول مسابقة ابتكار لشخصية كاريكاتيرية للأطفال

الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية

كتب- محمد صلاح:

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، تحت رعاية محمد شاكر، وزير الكهرباء، فتح باب التقدم للأطفال المصريين لمسابقة ابتكار شخصية كاريكاتيرية واختيار اسم لها تعبر عن محطات الطاقة النووية.

المسابقة بهدف تنمية المعرفة والتقبل الجماهيري لمحطات الطاقة النووية لدى الطفل المصري وتنظمها الهيئة ضمن احتفالاتها بالعيد السنوي للطاقة النووية (التاسع عشر من نوفمبر من كل عام).

وقال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، إن جوائز المسابقة ستكون كالتالي: الجائزة الأولى عبارة عن لاب توب (Laptop) بمواصفات عالية، والجائرة الثانية عبارة عن نوت بوك (Notebook)، والجائزة الثالثة جهاز (Tab).

ومن المقرر أن يتم توزيع الجوائز خلال الاحتفال بالعيد السنوي الأول للطاقة النووية لعام 2021.

ونشرت الهيئة عبر الموقع الإلكتروني الخاص كافة التفاصيل والشروط المتعلقة بالاشتراك في المسابقة من خلال تطبيق يتم تنزيله وملء كافة البيانات وإرسالها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

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المحطات النووية محطات الطاقة النووية أمجد الوكيل محمد شاكر مسابقة ابتكار

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