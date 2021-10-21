خلال عام.. رئيس "مصر العليا" للكهرباء: نفذنا مشروعات لحساب الغير بـ 954 مليون جنيه

كتب- محمد صلاح:

قال سامي أبووردة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إنه تم إنشاء معمل لفحص العدادات بكل هندسة بحيث لا يتم رفع أي عداد إلا بعد الفحص وعمل تقرير فحص ويتم تسجيله بسجلات خاصة بذلك بحيث يضمن تقرير الفحص حق الشركة وحق المواطن.

وأوضح أبووردة، لمصراوي، أنه تم مضاعفة مراكز ونقاط شحن العدادات ليصبح إجمالي جميع مراكز الشحن 52 مركزًا بـ 297 جهاز شحن، منوهًا بأنه تم الدفع بـ 4 سيارات شحن متنقلة بجميع قطاعات الشركة وتوفير 50 وحدة شحن محمولة من شركات الدفع الإلكتروني.

وتابع: "تم توفير 55 جهاز تابلت بشرائح لجميع مهندسي العدادات وذلك لتسهيل متابعة العدادات وكذلك تم ربط مركز إصدار الشركة مع برنامج عدادات مسبق الدفع لإحكام الرقابة على جميع العدادات".

وأكد على أن الشركة تقوم بدراسة وتنفيذ المشروعات المطلوبة للغير والبنية التحتية لمرفق الكهرباء بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وتغذية مشروعات المياه والصرف والمصانع والمدارس والري، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياة أفضل للمواطن، وتم مراعاة أن يكون التنفيذ وفقًا للمواصفات الفنية، حيث تم تنفيذ مشروعات لحساب الغير خلال العام 2020/2021 م بحوالي 954 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ عمليات تحت التنفيذ بقيمة 510 ملايين جنيه وجار استكمال تنفيذها بالإضافة لتركيب أجهزة إعادة التوصيل التلقائي "Auto Recloser" حيث بلغ ما تم تركيبه 20 جهازا للحفاظ على استقرار التغذية بالشبكة ليصبح إجمالي ما تم تركيبه بالشبكة هو 77 جهازا إضافة إلى تركيب أجهزة منظمات جهد 10 لمعالجة انخفاض الجهود ليصبح إجمالي ما تم تركيبه بالشبكة 123 جهاز منظمات جهد متوسط.​