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بالفصحى والعامية.. محمد فارس يستعد لطرح رواية "تراب سراب"

02:41 م الخميس 21 أكتوبر 2021
بالفصحى والعامية.. محمد فارس يستعد لطرح رواية "تراب سراب"

محمد فارس

كتب- مصراوي:

يستعد الكاتب محمد فارس، لطرح رواية "تراب سراب"، والتي تتناول محاولة طبيب مصري عبقري اكتشاف علاج للسرطان، ولكنه يحارب من مافيا متحكمة في سوق الكيماوي العالمي، وليس من مصلحتهم أن يظهر علاج للسرطان، كونه بديلا للكيماوي.

وأشار "فارس"، في بيان، إلى أنه يهدي جدته رواية "تراب سراب"، التي كانت أقرب شخص لقلبه، حيث توفيت بعد صراع مرير مع السرطان تخطى 23 عاما.

وأوضح أن السرد مكتوب باللغة العربية الفصحى، حتى تكون سهلة وبسيطة للقارئ، ولكن الحوار الذي يدور بين الشخصيات مكتوب باللهجة العامية وليس بالفصحى.

يذكر أن محمد فارس، نشر اقتباسات من الرواية على حسابه في إنستجرام ويوتيوب، وتفاعل معها الجمهور بشكل إيجابي جدًا، حيث طلب منه العديد نشر الرواية بسرعة كي يحصلوا عليها، ومن المتوقع أن تحقق رواية "تراب سراب" إقبالا كبيرا عليها.​

محمد فارس رواية تراب سراب سوق الكيماوي العالمي علاج للسرطان

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