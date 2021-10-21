أمطار على هذه المناطق غدا.. تفاصيل طقس 6 أيام ودرجات الحرارة المتوقعة

كتب- محمد نصار:​

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 22 أكتوبر وحتى الأربعاء الموافق 27 أكتوبر الجاري.

وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم الخميس، إنه يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، لطيف على كافة الأنحاء ليلا.

ويسود طقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لطقس يوم الجمعة 22 أكتوبر، توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 20% تقريبا.​