لماذا اختلف الشعور بقوة زلزال الثلاثاء؟.. رئيس القومية للزلازل يُجيب

كتب- مينا غالي:

قال الدكتور سيد شعبان، رئيس الشبكة القومية للزلازل، إنه بعد حدوث الزلزال يتم التأكد من ميكانيكية وبؤرة حدوثه، حيث يتم نشر كل البيانات على الشبكة العنكبوتية بحيث تكون مخرجاتها متاحة للمواطنين والخاصة بالرصد الزلزالي سواء داخل جمهورية مصر العربية أو في المنطقة المحيطة.

وأضاف شعبان، خلال مؤتمر صحفي، الخميس: الزلزال الأخير في 19 أكتوبر 2021 والذي حدث بالقرب من جزيرة كريت، تفاوت الشعور بالهزة لعدة أسباب، فالزلزال حدث في الصباح الباكر مما يزيد الشعور بالهزة في وضعيات الاستلقاء والجلوس، وحدوث الهزة جنوب الحد التكتوني للقوس الهيليني وهو يقلل اضمحلال الموجات الزلزالية.

وأوضح أنه كلما زاد ارتفاع المبنى زاد الإحساس بالهزات وخاصة الزلازل البعيدة نظرا لاحتوائها على ترددات منخفضة تقترب من التردد الطبيعي للمبنى، كما أن زيادة الشعور بالهزة جاء بسبب سرعة تداول الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.