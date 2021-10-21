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بالفيديو.. القوات المسلحة تفتتح أول مركز متكامل لتجميع البلازما

01:30 م الخميس 21 أكتوبر 2021
بالفيديو.. القوات المسلحة تفتتح أول مركز متكامل لتجميع البلازما

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- محمد سامي:

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فيديو عن افتتاح أول مركز متكامل لتجميع البلازما، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من أدوية مشتقات البلازما بالتعاون بين القوات المسلحة وشركة "جريفولز الأسبانية".

يأتي ذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة في دعم وتطوير المنظومة الطبية والعمل، وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم فى المجالات الطبية المتطورة، حيث تم افتتاح أول مركز متكامل فى أفريقيا والشرق الأوسط لتجميع البلازما بمدينة السادس من أكتوبر، لتحقيق الإكتفاء الذاتى للأدوية المشتقة من البلازما بالتعاون بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وشركة "جريفولز الأسبانية " الرائدة في ذلك المجال.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ورئيسى مجالس إدارة شركتى "جريفولز الأسبانية " و"جريفولز إيجيبت " وعدد من قادة القوات المسلحة ونخبة من المتخصصين فى مجال مشتقات البلازما.

ويعد "مركز السادس من أكتوبر" أول مركز ناتج عن شراكة إستراتيجية طويلة المدى تهدف لدعم نظام الرعاية الصحية في مصر من خلال إنشاء 20 مركز للتبرع بالبلازما بالتزامن مع إنشاء مصنع لإنتاج أدوية مشتقات البلازما ومعمل ومخزن مركزي للبلازما وفقاً لأحدث النظم العالمية فى ذلك المجال مع ضمان الحصول على كافة الاعتمادات الدولية اللازمة لهذا المشروع من خلال الهيئات التنظيمية والرقابية والوكالات الدولية المنوطة بذلك.

ويعد المركز الذى تم افتتاحه رسميًا اليوم مجمع متكامل يشمل مركزا للتبرع بالبلازما، ومختبراً معملياً لاختبار عينات البلازما، بالإضافة إلى مركز تدريب وتطوير تابع لأكاديمية " جريفولز للتدريب"، وهو المنوط به تطبيق برامج التطوير والتعليم المهني المستمر للعاملين.

وعقب مراسم الافتتاح تم عقد مؤتمرًا صحفيًا بحضور مختلف وسائل الإعلام صرح خلاله المسئولون بكافة التفاصيل الخاصة بذلك الحدث الضخم والذي يعد طفرة طبية راقية على أرض مصر.

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة المصرية للوصول إلى أعلى معايير المنظومة الطبية المتكاملة لمختلف التخصصات والمجالات الطبية بما يسهم في تقديم رعاية صحية لائقة بالمواطن المصري.

هالة زايد وزارة الدفاع القوات المسلحة البلازما وزيرة الصحة الدكتور خالد عبد الغفار

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