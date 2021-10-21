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غدا.. مصر للطيران تسير 89 رحلة دولية تقل 10 آلاف راكب

12:18 م الخميس 21 أكتوبر 2021
غدا.. مصر للطيران تسير 89 رحلة دولية تقل 10 آلاف راكب

مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، غدا الجمعة، رحلاتها إلى 89 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 10 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة ستسير رحلاتها غدا بمعدل 62 رحلة دولية إلى كل من (دبي، الكويت، بغداد، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحه، دوالا، أثينا، مدريد، لارنكا، دوسلدورف، لندن، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، جنيف، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، برلين، بروكسل، موسكو، أبوظبي، فيينا، ميونيخ، بودابست، عمَان، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، واشنطن، إربيل، موسكو، جوبا)، و23 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبوسمبل)، و4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 10 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين من خلال تخفيف التكدس وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

مصر للطيران رحلات دولية رحلات جوية

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