الأوقاف تعلن فتح باب التسجيل لاستكمال الدراسة بمركز إعداد محفظي القرآن

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التسجيل للراغبين في استكمال دراستهم بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن التسجيل لاستكمال الدراسات بمركز إعداد محفظي القرآن الكريم، يكون وفق الضوابط التالية:

1- تحقيق نسبة حضور لا تقل عن 70% كشرط أساسي لدخول الامتحان النهائي.

2- تسديد المصروفات الدراسية، وقدرها (600 جنيه) عن العام الدراسي شاملة المصروفات الدراسية والامتحانات ، خلال أسبوع من إعلان الأسماء النهائية.

3- لن يزيد عدد الدارسين عن ( 30 ) دارسًا أو دارسة في الفصل الواحد، والأولوية بأسبقية التسجيل، واستخراج الكارنيه الدراسي حسب الأماكن المتاحة بكل مركز.

4- في حال أن قل عدد الدارسين عن ( 30 ) دارسًا في الفصل في أي مركز في الفرقة الأولى يتم فتح الباب أمام غير المسجلين لاستكمال عدد الفصل.

5- ستكون المحاضرات مركزية عن بُعد لأي أعداد في أي فصل يقل عدد المسجلين فيه عن ( 15 ) دارسًا.

6- يمنح الدارس أو الدارسة فرصتين امتحانيتين اثنتين (دور أول-دور ثان).

وأشارت إلى أنه للاطلاع على الأسماء، يرجي الضغط على الرابط التالي:

http://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2021/10/مراكز-محفظي-القرآن-الكريم.pdf

ولفتت إلى أنه على الراغبين من الدارسين تسجيل أسمائهم على الرابط أدناه، في موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخ الإعلان ، وفق البيان التالي:

أولاً:

- من لهم حق التسجيل لاستكمال الدراسة بالفرقة الثانية - المجموعة الأولى من رقم 1 إلى رقم 3499:

https://forms.gle/UHieEScF2gU8e5vP6

- من لهم حق التسجيل لاستكمال الدراسة بالفرقة الثانية - المجموعة الثانية من رقم 3500 إلى رقم 5754 :

https://forms.gle/8T2iMzQVH8t9hUsEA

- ️ثانيًا: من لهم حق التسجيل لاستكمال الدراسة بالفرقة الأولى :

https://forms.gle/xfi3BD4snRJtJr4n6