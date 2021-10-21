الوزراء: مصر ضمن الـ 20 سوقًا الأكثر جاذبية للاستثمار في الطاقة المتجددة

كتب- محمد غايات:

قال مركز معلومات مجلس الوزراء إن مؤسسة "إرنست أند يونج" الدولية، أصدرت تقريرا في أكتوبر الجاري حول نتائج مؤشرها للدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة، حيث أظهرت نتائج المؤشر تقدم ترتيب مصر به بنحو مركز واحد خلال 5 أشهر فقط.

بذلك تأتي مصر في المركز الـ 19 من إجمالي 40 دولة في أكتوبر 2021 مسجلة 57.8 نقطة مقارنة بالمركز الـ 20 من إجمالي 40 دولة في مايو 2021، كما احتلت مصر المركز الثاني على مستوى الدول العربية بعد المغرب في إصدار أكتوبر 2021.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول بالمؤشر مسجلة 72.8 نقطة، تليها كل من الصين، والهند، وفرنسا، والمملكة المتحدة، بينما جاءت كينيا وإندونيسيا في المراكز الأخيرة على التوالي.

يذكر أن مؤشر "إرنست أند يونج" للطاقة المتجددة يصدر مرتين سنويًا منذ عام 2003، وهو يصنف أفضل 40 سوقًا في العالم من حيث جاذبية استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة وفرص انتشارها، ويقيس الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة من حيث المشروعات التي تطلقها الدول في مجال تطوير الطاقات المتجددة وكيفية إنتاج هذه الطاقة، ومدى إنتاجية هذه المشروعات ومساهمتها في تلبية حاجة الدول في مجال الطاقة، بالإضافة لمؤشرات طاقة الرياح البرية والبحرية، والطاقة الشمسية، والطاقة الحرارية الأرضية والكهرومائية، فضلاً عن تقديم نظرة متعمقة داخل سوق الطاقة المتجددة والاتجاهات الحديثة والتحديات التي تواجه مستقبل هذا القطاع.​