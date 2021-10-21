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محافظة القاهرة: إزالة 1090 عقارا بعزبة أبوقرن ونقل 2533 أسرة

11:01 ص الخميس 21 أكتوبر 2021
محافظة القاهرة: إزالة 1090 عقارا بعزبة أبوقرن ونقل 2533 أسرة

أرشيفية

كتب- محمد نصار:

قالت جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن أعمال الإزالة الجارية بالمنطقة العشوائية عزبة أبوقرن بحي مصر القديمة تجرى على قدم وساق.

وأضافت عبدالمنعم، في بيان، أن أعمال الإزالة أسفرت حتى اليوم عن إجلاء 2533 أسرة من إجمالي 4750 أسرة بجانب الانتهاء من إزالة 1090 عقارا.

وتابعت: تم تسكين المستحقين جميعهم فور الإخلاء بمساكنهم البديلة المجهزة والمؤسسة بمشروع "معا" بحي السلام وجار نقل باقي السكان تباعا خلال الأيام القادمة للبدء في تنفيذ مشروع حديقة تلال الفسطاط أكبر متنزه ومتنفس أخضر بالقاهرة وعمل حديقة على مساحة كبيرة تتوسطها هضبة كبيرة تتيح التواصل البصري الفريد مع أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومآذن القاهرة حيث تمثل الحديقة إطلالة على تاريخ مصر الخالد لتصبح مقصدًا سياحيًا إقليميًا وعالميًا يعكس عراقة الحضارة المصرية .

إزالات عزبة أبو قرن تطوير العشوائيات محافظة القاهرة جيهان عبد المنعم

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