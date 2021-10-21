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الجزار ونائب "الهيئة الهندسية" يدرسان توفير احتياجات المياه والصرف للمشروعات السكنية بالإسكندرية

10:17 ص الخميس 21 أكتوبر 2021
الجزار ونائب "الهيئة الهندسية" يدرسان توفير احتياجات المياه والصرف للمشروعات السكنية بالإسكندرية

عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مساء أمس، مع اللواء أحمد العزازي، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لدراسة توفير احتياجات مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحي، للمشروعات السكنية الجاري تنفيذها بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وقطاع المرافق.

وكلف الدكتور عاصم الجزار، مسئولي قطاع المرافق بدراسة احتياجات مياه الشرب والصرف الصحي لتلك المشروعات ووضع خطط متكاملة للاحتياجات الحالية والمستقبلية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من أجل توفير تلك الاحتياجات بما يساهم في الإسراع بمعدلات التنمية التي تشهدها محافظة الإسكندرية في إطار منظومة التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء أحمد العزازي المشروعات السكنية المختلفة الجاري تنفيذها بمحافظة الإسكندرية، وتشمل إسكان متوسط، واجتماعي، وبديل المناطق غير الآمنة، بجانب المشروعات الخدمية المختلفة، مؤكدا على أن محافظة الإسكندرية تشهد طفرة هائلة في التطوير والتنمية العمرانية، بما يليق بمكانتها كعروس البحر المتوسط.

عاصم الجزار المشروعات السكنية وزير الإسكان مياه الشرب الصرف الصحي

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