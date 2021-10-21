كلمة الرئيس في حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة تتصدر عناوين واهتمامات صحف القاهرة

القاهرة /أ ش أ/

تصدرت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة أمس الأربعاء، وأخبار الشأن المحلي عناوين واهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأربعاء.

فتحت عنوان "تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة"، ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن رجال الشرطة وأسرهم قدموا تضحيات كبيرة لحفظ أمن الوطن في مرحلة دقيقة، مشددًا على أننا لن ننسى أبناءنا وبناتنا، الذين قدموا أرواحهم وحياتهم وإصاباتهم، لتصبح مصر فى المكانة التي نشهدها حاليا.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي قوله، فى كلمته أمس خلال حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، إننا يجب أن نتذكر دائما أن الجيش والشرطة مازالا يقدمان شهداء، موجها التحية والتقدير والاحترام باسمه واسم كل المصريين لأسر الشهداء والمصابين من الجيش والشرطة والقضاء وطوائف المجتمع المختلفة.

وهنأ الرئيس السيسى الضباط والخريجين الجدد، موجها الشكر لأسرهم لتقديم أبنائهم وبناتهم لتولى مهمة عظيمة تتمثل فى حماية أمن مصر وسلامة أبنائها.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس شدد على أن رجال الشرطة يجب أن يكونوا قدوة للمواطنين فى التعامل معهم وتلبية مطالبهم، مشيرا إلى أن التعامل مع الشعب أو الرأي العام ليس أمرا يسيرا. ووجه الرئيس حديثه للخريجين الجدد، قائلا: «أنتم تتعاملون مع المواطن وأمنه وسلامته وراحته»، مشددا على ضرورة أن يكون رجال الشرطة قدوة فى معالجة المسائل الأمنية والمصالح الخاصة بالمواطنين.

وذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس منح أوائل خريجي كلية الشرطة، وقسم الضباط المتخصصين، وقسم الدراسات العليا، ومركز بحوث الشرطة نوط الامتياز من الطبقة الثانية تقديرا لتفوقهم وتميزهم خلال فترة دراستهم.

ولفتت إلى أن الحفل، الذي حضره عدد كبير من رجال الدولة، شهد تقديم طلبة كلية الشرطة مجموعة من العروض أبرزت ما يتمتعون به من لياقة بدنية مرتفعة ومهارة فائقة.

وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة "الجمهورية" في عددها الأسبوعي أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أكد، في كلمته خلال الحفل، أن جهاز الشرطة يـدرك ما يحيط بالوطن من تحديات .. مشيرًا إلـى تحقيق مفهوم الردع للخارجين على القانون والتصدي لكل ما يمس قيم المجتمع حفاظًا على أمنه واستقراره.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله إن الرئيس السيسى يقود مسيرة الوطن برؤية مستقبلية مستنيرة تتحقق من خلالها آمال الشعب عبر إنجازات ومشروعات قومية عملاقة، مضيفا أن رجال الشرطة يقفون دائمًا عند مستوى المسئولية للقضاء على الإرهاب وإجهاض المحاولات الساعية إلى إحياء النشاط الإجرامي .. مشيرًا إلى تنمية مهارات رجال الأمن في العلوم القانونية والشرطة ومبادئ حقوق الإنسان وكذلك مواكبة توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

وأضافت الصحيفة، أن الوزير وجه خلال كلمته التحية لأرواح الشهداء من الشرطة والـقـوات المسلحة، قائلا: إن حماية الوطن والتفاني في الحفاظ على مقدراته واجب مقدس .. مشيرا إلى تعظيم الاستفادة من الشرطة النسائية فى العديد من المجالات الأمنية.

وفي تناولها لكلمة اللواء دكتور أحمد إبراهيم. مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة خلال الحفل نقلت صحيفة الجمهورية عن اللواء إبراهيم تأكيده أن الأكاديمية تخطو خطوات واثـقـة نحو المستقبل، حيث وضعت نصب أعينها أن الدعامة البشرية لأجهزة الشرطة يجب أن تكون على القدر الواجب من الكفاءة والفاعلية، حيث يتم تطوير كافة برامج الكيانات التنظيمية بالأكاديمية بصفة دورية بما يكفل لها القدرة على مواكبة التطورات التي تشهدها الساحة الأمنية.

وقال اللواء أحمد إبراهيم - إن تلك المناسبة الجليلة تحظى فيها أكاديمية الشرطة بتشريف الرئيس السيسي لتخريج دفعة جديدة من طلبة الشرطة -جيل واعد من الرجال ترسخت فى نفوسهم أسمى معاني الوطنية والفداء يحملون رسالة أمن الوطن والشعب المصري بكل شرف وفخر وإباء.

وعودة إلى صحيفة "الأهرام"، التي تناولت كلمة الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، التي ألقاها أمس، بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع والخمسين للقوات البحرية، وأكد خلالها أن مصر تمتلك قوة بحرية متطورة، تمكنها من ردع كل من تسول له نفسه تهديد مصالحها القومية، وتعطى لأمتنا المصرية صوتاً مسموعا وعلماً خفاقاً يجوب العالم، يحمل للجميع رسالة هذه الأرض الطيبة، وهى رسالة سلام واستقرار وبناء وأمن، مشيرا إلى أن القوات البحرية قادرة ومستعدة دائما، لتنفيذ جميع المهام التي توكل إليها، من القيادة العامة للقوات المسلحة، بكل كفاءة وحرفية واقتدار، فى ظل التهديدات والتحديات غير المسبوقة المحيطة بالدولة المصرية، وأن شعارها هو النصر بشرف أو الاستشهاد ببطولة.

وشدد الفريق أحمد خالد، على أن رجال القوات البحرية قادرون على تأمين مقدرات الدولة الاقتصادية بمسرحي عمليات البحرين المتوسط والأحمر، وتأمين الموانئ والجزر المنعزلة، والأهداف البحرية الحيوية، والخطوط الملاحية التجارية، وفرض قوانين الدولة فى البحر، واحترام السيادة المصرية فى المياه الإقليمية، إلى جانب تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس فى الاتجاهين الشمالي والجنوبي، ودعم استقرار الأمن البحري وحرية الملاحة البحرية.

وفي تناولها للشأن المحلي أيضا ذكرت صحيفة "الأهرام"، تحت عنوان "افتتاح أول مركز لتجميع البلازما بالتعاون بين القوات المسلحة وشركة إسبانية" أنه استمرارا لجهود القوات المسلحة فى دعم وتطوير المنظومة الطبية والعمل وفقاً لأحدث ما وصل إليه العلم فى المجالات الطبية المتطورة، تم افتتاح أول مركز متكامل فى إفريقيا والشرق الأوسط لتجميع البلازما بمدينة السادس من أكتوبر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية المشتقة من البلازما بالتعاون بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وشركة "جريفولز الإسبانية" الرائدة فى ذلك المجال، وذلك بحضور كل من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ورئيسي مجالس إدارة شركتي «جريفولز الإسبانية « و»جريفولز إيجيبت « وعدد من قادة القوات المسلحة ونخبة من المتخصصين فى مجال مشتقات البلازما.

وأوضحت الصحيفة أن مركز "السادس من أكتوبر" يعد أول مركز ناتج عن شراكة استراتيجية طويلة المدى تهدف لدعم نظام الرعاية الصحية فى مصر من خلال إنشاء 20 مركزا للتبرع بالبلازما بالتزامن مع إنشاء مصنع لإنتاج أدوية مشتقات البلازما ومعمل ومخزن مركزي للبلازما وفقاً لأحدث النظم العالمية فى ذلك المجال مع ضمان الحصول على كافة الاعتمادات الدولية اللازمة لهذا المشروع من خلال الهيئات التنظيمية والرقابية والوكالات الدولية المنوطة بذلك.

وفي الشان الاقتصادي، وتحت عنوان "أضخم طرح فى تاريخ البورصة بقيمة 5.8 مليار جنيه، ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن استقبلت منصة التداول بالبورصة امس الوافد رقم 142 ضمن قائمة الشركات المدرجة لها أوراق مالية بجداول البورصة، وهى شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وتصدرت قائمة أكبر الطروحات بقيمة 5.8 مليار جنيه.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بنجاح الطرح الأضخم فى تاريخ البورصة الذي أسهم فى دخول استثمارات أجنبية للسوق المصرية، فضلا عن الاستثمارات المحلية التي اكتتبت فيه.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المستثمرين قاموا بتغطية طرح الأسهم ومن بينهم مستثمرون أجانب كبار، بعضهم يستثمر فى مصر لأول مرة

وفي تناولها أيضا للشأن المحلي ذكرت صحيفة "الأخبار" أن د. مــصــطــفــى مــدبــولــي، رئــيــس الـــــــوزراء استعرض نتائج تقرير المتابعة السنوية عن عام 2020 للاستراتيجية الـوطـنـيـة لمكافحة الفساد 2019/2022، الذي أعدته هيئة الـرقـابـة الإداريــــة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى وأعلنته مؤخرا.

وثمــن رئــيــس الــــــوزراء الجـهـود والتي تبذلها هيئة الرقابة الإداريــة عــلــى صـعـيـد تحــديـــث الخـــدمـــات الحكومية، لخدمة المواطن المصرى فى مختلف ربوع الوطن، فضلا عن زيادة الوعى المجتمعي بسبل مواجهة الفساد والتصدي له وتقويض الأثار السلبية لــه.

وأعــرب الـلـواء حسن عبدالشافي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن التقدير لرئيس الوزراء على الدعم المستمر الذي مكن من صدور هذا التقرير بالشكل اللائق، وأكد أن الاستراتيجية حققت تكامل الجهود بني كافة جهات الدولة فى تنفيذها، وساهمت فى دفـع جهود الميكنة وتطوير الخدمات المختلفة بمـــا أدى إلـــى تـقـلـيـل المــمــارســات المرتبطة بمظاهر الفساد، وبالتالي حـــصـــول المـــواطـــنيـــن عــلــى خـدمـة أفـضـل.

وفي الشأن العربي، وتحت عنوان "مقتل 14 سوريا في تفجير أرهابي بدمشق، ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه تسبّب تفجير بعبوتين ناسفتين، استهدف حافلة عسكرية فى دمشق، بمقتل ١٤شخصا أغلبهم مدنيون، فى حصيلة دموية هى الأعلى فى العاصمة السورية منذ سنوات، وفق الإعلام السورى الرسمي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن تفجيرا إرهابيا وقع أثناء مرور حافلة مبيت عسكرية، عند جسر الرئيس فى دمشق، بعبوتين ناسفتين تم لصقهما مسبقا بالحافلة، مما أسفر عن مقتل ١٤شخصا وإصابة آخرين.

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