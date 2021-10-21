العناني يبحث مع رئيس "سياحة النواب" واتحاد الغرف استعدادات الموسم الشتوي

كتب- يوسف عفيفي:

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، لمناقشة وبحث استعدادات قطاع السياحة للموسم الشتوي، في إطار التنسيق والتواصل المستمر بين كل من الوزارة واللجنة والاتحاد.

وبحسب بيان اليوم، حضر الاجتماع غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، وعبدالفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية.

وأكد الاجتماع، ضرورة التزام المنشآت الفندقية بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية، وجودة الخدمات السياحية المقدمة لروادها والتي منها جودة وسلامة الغذاء، بالإضافة إلى التأكيد على التزامهم بتطبيق الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة بالمنشآت الفندقية بداية من أول نوفمبر القادم وفقا للقرار الوزاري الصادر مؤخراً.

وتم الانتهاء خلال هذا الأسبوع من إعادة تقييم المنشآت الفندقية بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الاحمر وفقا لمعايير التصنيف الجديدة Hospitality Criteria " Hc"، وجار العمل على إعادة تقييم باقي المنشآت الفندقية العاملة حالياً على مستوى الجمهورية.

وشدد الاجتماع، على ضرورة الالتزام بالقرار الوزاري الصادر مؤخراً والذي سيتم العمل به أيضا بداية من ١ نوفمبر القادم والخاص بتنظيم عمل الرحلات الاختيارية لجميع أنواع السائحين سواء القادمين من خلال الشركات السياحية أو بصورة منفردة.

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