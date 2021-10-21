​​"أمهات مصر" يطالب التعليم بنشر فيديوهات لتبسيط منهج الصف الرابع الابتدائي

كتب- أسامة علي:

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن هناك شكاوى من قبل أولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي، من صعوبة المنهج الجديد وكم المواد الكبير على أبنائهم.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن أولياء الأمور ليسوا ضد التطوير ولا ضد مواكبة المناهج الجديدة الحديثة التي تؤهل الطالب لسوق العمل المحلي والعالمي، مضيفة: "أولياء الأمور يرون أن المناهج لا تناسب أعمار أبنائهم في هذه المرحلة العمرية وضغط وعبء عليهم، وبعضهم اقترح بأن يتم عدم وضع المواد غير الأساسية خارج المجموع".

ورأت عبير، أن الأفضل أن تقوم وإدارة التربية والتعليم بنشر فيديوهات مبسطه لشرح المنهج الجديد للصف الرابع الإبتدائي للتبسيط علي أولياء الأمور والطلاب وحتي يستطيعوا التعامل معه، ومطالبة بسرعة تسليم الكتب للطلاب حتي يندمجوا مع المنهج.