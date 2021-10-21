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ضمن 100 امرأة ملهمة في كندا.. 12 معلومة عن فيبي وصفي

09:30 ص الخميس 21 أكتوبر 2021
ضمن 100 امرأة ملهمة في كندا.. 12 معلومة عن فيبي وصفي

فيبي وصفي

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت مبادرة "سيدات مصر" اختيار المصرية فيبي وصفي، ضمن 100 امرأة ملهمة في كندا.

ويرصد "مصراوي" معلومات عن فيبي على النحو التالي:

1- ولدت في مصر وهاجرت إلى أمريكا الشمالية، وعملت حتى أصبحت مُديرة إحدى المدارس في كندا.

2- حاصلة على بكالوريوس الآداب في التاريخ من جامعة تورنتو في ميسيسوجا عام 2002.

3- حاصلة على بكالوريوس فى التربية من كلية ديوفيل في عام 2004.

4- حصلت على شهادة التعليم العالي من جامعة هارفارد.

5- بدأت حياتها المهنية كمُدَرِّسَة في Philopateer Christian College من 2005 إلى 2011.

6- تدرجت في مهنتها لتصبح نائبة مدير المدرسة المذكورة أعلاه حتى عام 2013.

7- حازت فيبي على جائزة المرأة العربية المتميزة في الأوساط الأكاديمية من Life Transformation Academy (كالجارى، ألبرتا – كندا).

8- حصلت على درجة الماجستير في التربية في القيادة التربوية والإدارة من جامعة ويسترن أونتاريو عام 2014.

9- عملت مع كلية المعلمين في أونتاريو وجمعية أونتاريو الرئيسية تحت قيادتها.

10- تم الاعتراف بكلية Philopateer Christian College كأفضل مدرسة خاصة في ميسيسوجا عامي 2019 و2020.

11- أخذت فيبي جدتها قدوة لها وكانت مصدر إلهام لها والتي كانت هي الأخرى معلمة في مدرسة مصرية خلال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.

12- حرصت فيبي على البحث عن أثر جدتها، وتقابلت مع بعض الطلاب السابقين لجدتها، وحكوا لها عن مدى تأثير عليهم، وما أحدثته في حياتهم، ما ألهم فيبى لتصبح مدرسة هي الأخرى، وتكمل مسيرة جدتها.

فيبي وصفي 100 امرأة ملهمة في كندا مبادرة سيدات مصر

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