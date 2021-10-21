بعد قفزة مواد البناء.. مطورون عقاريون يوضحون: هل ترتفع أسعار الشقق؟

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​​كتب- محمد عبدالناصر:

شهد سوق مواد البناء، خلال الأيام القليلة ارتفاعا كبيرا في الأسعار، وصلت لـ1000 جنيه في طن الحديد والذي أصبح يسجل 15 ألف و500 جنيه إلى 16 ألف، كما ارتفع سعر طن الأسمنت 20 جنيها إلى 30 جنيها ليسجل 1125 وسط توقعات بارتفاعات آخرى خلال الفترة المقبلة.

ونتيجة ارتفاع لعض أسعار مواد البناء، توقع مطورون ومستثمرون عقاريون، ارتفاع أسعار الشقق السكنية بداية من العام المقبل بنسب تتراوح بين 5 إلى 20%، بجانب عدة عوامل أخرى تؤثر أيضًا في أسعار العقارات.

في البداية قال محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية، إنه يوجد العديد من الأسباب لارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة بداية من ارتفاع أسعار مواد البناء في الفترة الأخيرة، وزيادة القدرة الشرائية، متوقعا أن تكون الزيادة بنسبة 15 إلى 20%.

وأضاف العسال، لمصراوي، أن الشعور بزيادة أسعار العقارات سيكون بداية العام المقبل وليس الآن، لافتًا إلى أن تراجع الفوائد البنكية وشهادات الاستثمار في الوقت الحالي سيعمل على زيادة ضخ استثمارات في القطاع العقاري الأمر الذي يترتب عليه زيادة الطلب على الشراء ما يجعل الأسعار ترتفع.

المهندس طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أرجع سبب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في مصر إلى تاثره بزيادة الأسعار عالميًا نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية ووجود مشاكل في عمليات الشحن للمواد الخام.

وأشار الجيوشى إلى أن مصر تتأثر سلبيا أيضا على مستوى الإنتاج المحلي من الحديد بسبب ارتفاع الأسعار عالميا بزيادة المواد الخام، موضحا أن ارتفاع الأسعار لن يستمر ويكون لظروف معينة ستنتهى قريبا.

وقال أيمن سامي المدير التنفيذى لشركة جى إل إل للاستشارات العقارية، إن أسعار العقارات بدأت في الزيادة خلال الفترة الحالية وقبل ارتفاع أسعار مواد البناء نتيجة وجود استقرار في الاقتصاد المصري مما انعكس على القوة الشرائية.

وأضاف سامي لمصراوي، إن الزيادة في الأسعار شملت القطاع السكني بقين تتراوح بين 4 إلى 6% خلال الربع الأخير، ومتوقع أن ترتفع أكثر خلال الربع الأخير من 2021 نتيجة زيادة اسعار مواد البناء حاليا.

وكشف تقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ارتفاع أسعار مواد البناء والتشطيب في نهاية شهر سبتمبر، مقارنة بالشهور الماضية، حيث تراوحت الزيادات من 13% إلى 51%، بينما شهدت مواد بناء أخرى استقرارا في الأسعار خلال 2021.

وسجل سعر طن الحديد خلال سبتمبر 2021، 14500 جنيه، بمعدل زيادة في السعر بلغ 51% عن سبتمبر 2020، حيث سجل العام الماضي 9600 جنيه.

- ويمكن معرفة التغير في باقي أسعار مواد البناء من هنا.