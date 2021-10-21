افتتاح أول مركز متكامل لتجميع البلازما في أفريقيا والشرق الأوسط بـ6 أكتوبر

​تم افتتاح أول مركز متكامل في أفريقيا والشرق الأوسط لتجميع البلازما بمدينة السادس من أكتوبر لتحقيق الاكتفاء الذاتي للأدوية المشتقة من البلازما بالتعاون بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وشركة "جريفولز الأسبانية" الرائدة في ذلك المجال، وذلك بحضور كل من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ورئيسي مجالس إدارة شركتي "جريفولز الأسبانية" و"جريفولز إيجيبت"، وعدد من قادة القوات المسلحة ونخبة من المتخصصين في مجال مشتقات البلازما.

يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم وتطوير المنظومة الطبية والعمل وفقاً لأحدث ما وصل إليه العلم في المجالات الطبية المتطورة.

ويعد "مركز السادس من أكتوبر" أول مركز ناتج عن شراكة استراتيجية طويلة المدى تهدف لدعم نظام الرعاية الصحية في مصر من خلال إنشاء 20 مركزا للتبرع بالبلازما بالتزامن مع إنشاء مصنع لإنتاج أدوية مشتقات البلازما ومعمل ومخزن مركزي للبلازما وفقاً لأحدث النظم العالمية في ذلك المجال، مع ضمان الحصول على كافة الاعتمادات الدولية اللازمة لهذا المشروع من خلال الهيئات التنظيمية والرقابية والوكالات الدولية المنوطة بذلك.

ويعد المركز الذي تم افتتاحه رسمياً اليوم مجمعا متكاملا يشمل مركزا للتبرع بالبلازما، ومختبراً معملياً لاختبار عينات البلازما، بالإضافة إلى مركز تدريب وتطوير تابع لأكاديمية "جريفولز للتدريب"، وهو المنوط به تطبيق برامج التطوير والتعليم المهني المستمر للعاملين.

وتم عقب مراسم الافتتاح عقد مؤتمر صحفي بحضور مختلف وسائل الإعلام صرح خلاله المسئولون بكافة التفاصيل الخاصة بذلك الحدث الضخم والذي يعد طفرة طبية راقية على أرض مصر.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة المصرية للوصول إلى أعلى معايير المنظومة الطبية المتكاملة لمختلف التخصصات والمجالات الطبية؛ بما يسهم في تقديم رعاية صحية لائقة بالمواطن المصري.