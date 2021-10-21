الجيزة: تطوير مهارات 1400 عامل في منطقة آثار الهرم

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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، ختام الدورة التدريبية للعاملين بالمنطقة الأثرية بالهرم من أصحاب الدواب والباعة والتي استمرت نحو 35 يوما، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وشركة أوراسكوم بيراميدز.

وقالت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال حضورها اليوم الختامي، إن الدورة التدريبية تأتي في إطار الإهتمام برفع كفاءة العاملين بالمنطقة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزائرين والقضاء على السلوكيات التي من شأنها الإضرار بقطاع السياحة الذي يمثل أهمية كبرى، خاصة وأن منطقة أهرامات الجيزة لها شهرة عالمية ويحرص كافة الزوار الأجانب على زيارتها والإنبهار بعظمة الحضارة المصرية القديمة.

وأضاف المهندس هشام جاد الله رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم، أن البرنامج التدريبي جاء تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين المجلس الأعلى للآثار وشركة أوراسكوم وبالتعاون مع محافظة الجيزة لتقديم خدمة جيدة للزوار.

وأكد أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، أنه تم إلقاء الضوء خلال الدورة التدريبية على المعلومات الأثرية للمنطقة وعظمة بناء الأهرامات وأبو الهول وتصحيح أي معلومات خاطئة يتم تداولها وأهمية تحسين السلوك للعاملين في كيفية التعامل مع السائح الأجنبي.

وأشار مدير عام السياحة بالمحافظة، إلى أن الدورة التدريبية استهدفت نحو 1400 عامل بالمنطقة لديهم رخص سارية وأن نسبة الحضور بلغت 95% بما يؤكد نجاح البرنامج واستجابة العاملين لأعمال التطوير الجارية وأنهم جزء أساسي من التطوير.

حضر اليوم الختامي للدورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار والدكتور عماد ناعوم مدير عام مستشفى بروك الخيري.

وكرمت شركة أوراسكوم، الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة على المجهودات التى تم بذلها خلال فترة الدورة وحسن التنظيم.