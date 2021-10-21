Masrawy logo white

السيد الشريف يعلن دعم نقابة الأشراف ومنتسبيها لجهود الرئيس السيسي: خير قائد للأمة

12:35 ص الخميس 21 أكتوبر 2021
السيد الشريف يعلن دعم نقابة الأشراف ومنتسبيها لجهود الرئيس السيسي: خير قائد للأمة

السيد محمود الشريف

كتب - محمود مصطفى:

قال سماحة السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، إن نقابة الأشراف وجميع منتسبيها تقف جنبا إلي جنب مع مؤسسات الدولة الوطنية، دعما لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مرحلة بناء الوعي.

وجدد نقيب الأشراف دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة التحديات التي كان لها منذ اللحظة الأولى، والتي حمل فيها على عاتقه مسئولية قيادة هذا الوطن، مؤكدًا أنه خير أمين وخير قائد لهذه الأمة، داعيًا إلى الالتفاف حول القيادة الحكيمة لاستكمال مسيرة التنمية ومواجهة التحديات.

وقال الشريف في ختام احتفالية نقابة الأشراف بالمولد النبوي الشريف، إن المشروعات القومية والمبادرات التي يطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف إلى بناء الإنسان، وتٌرسخ لقيم التكافل والتراحم، وتهدف إلى تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً على مستوى الدولة، بصورة غير مسبوقة.

وأكد أن ما نراه يتحقق من إنجازات ومشروعات عظيمة وعملاقة على أرض الواقع، يجعله يدعو جميع أبناء الشعب المصري العظيم، للوقوف صفاً واحداً والالتفاف حول قيادته الحكيمة لاستكمال مسيرة التنمية ومواجهة التحديات، تطبيقًا لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم " أن أهل مصر فى رباط إلى يوم القيامة".

السيد محمود الشريف السيسي السادة الأشراف

الخبر التالى:

المنشد محمود هلال يشارك في احتفالية نقابة السادة الأشراف بالمولد النبوي الشريف

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
868

إصابات اليوم

43

وفيات اليوم

711

متعافون اليوم

320207

إجمالي الإصابات

18058

إجمالي الوفيات

270193

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجلالأهلي يُعلن تعرض الخطيب لوعكة صحية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا