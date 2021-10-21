السيد الشريف يعلن دعم نقابة الأشراف ومنتسبيها لجهود الرئيس السيسي: خير قائد للأمة

كتب - محمود مصطفى:

قال سماحة السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، إن نقابة الأشراف وجميع منتسبيها تقف جنبا إلي جنب مع مؤسسات الدولة الوطنية، دعما لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مرحلة بناء الوعي.

وجدد نقيب الأشراف دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة التحديات التي كان لها منذ اللحظة الأولى، والتي حمل فيها على عاتقه مسئولية قيادة هذا الوطن، مؤكدًا أنه خير أمين وخير قائد لهذه الأمة، داعيًا إلى الالتفاف حول القيادة الحكيمة لاستكمال مسيرة التنمية ومواجهة التحديات.

وقال الشريف في ختام احتفالية نقابة الأشراف بالمولد النبوي الشريف، إن المشروعات القومية والمبادرات التي يطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف إلى بناء الإنسان، وتٌرسخ لقيم التكافل والتراحم، وتهدف إلى تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً على مستوى الدولة، بصورة غير مسبوقة.

وأكد أن ما نراه يتحقق من إنجازات ومشروعات عظيمة وعملاقة على أرض الواقع، يجعله يدعو جميع أبناء الشعب المصري العظيم، للوقوف صفاً واحداً والالتفاف حول قيادته الحكيمة لاستكمال مسيرة التنمية ومواجهة التحديات، تطبيقًا لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم " أن أهل مصر فى رباط إلى يوم القيامة".