لأجل غير مسمى.. الجيزة: غلق كلي لشارع "الهرم" اعتبارا من اليوم

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في اطار تسليم مواقع محطات الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق بشارع الأهرام للهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ المشروع فإنه سوف يتم تسليم الشركة المنفذة موقع أعمال محطة مترو المريوطية (كمرحلة أولى) تحديدا بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية ضمن تسليم عدد (٦) محطات مترو انفاق بالخط الرابع بشارع الأهرام حيث يبلغ طول موقع أعمال المحطة ما يقرب من (۳۷۰م) وبعرض ما يقرب من (۱۸م).

وأوضحت المحافظة في بيان اليوم، أن الأمر يستلزم إجراء غلق كلي لشارع الأهرام وتقاطعه مع طريق المريوطية في الإتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة فقط ابتداء من 12 صباح اليوم الخميس الموافق ٢١ /١٠ /٢٠٢١ وحتى انتهاء الأعمال.



ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء أحياء الهرم والطالبية ومديرية الطرق بالمتابعه الميدانية وإزالة أي معوقات لتسهيل الأعمال على الشركة المنفذة، مشيراً إلى أنه بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة تم تجهيز التحويلات المرورية اللازمة للتسهيل على المواطنين وحركة المركبات وهي كالأتي :

التحويلة الأولى : حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير إتجاه شارع الأهرام تقوم بالسير يمينا " إجباري " إتجاه طريق المنصورية المؤدي إلى مناطق أبو الهول.



- ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور ثم العودة لطريق المنصورية مره أخرى.

- السير يمينا إتجاه محور أنور السادات (ترسا سابقاً) وإستكمال السير إتجاه شارع الأهرام عن طريق الدوران والعودة مرة أخرى لمحـور ترسا من فتحة الدوران الكائنه بعد منزل كوبرى ترسا المستحدث والعوده بشارع ترسا ثم الدخول يمينا إتجاه شارع نعمة الله وصولاً حتى شارع الأهرام.

التحويلة الثانية :

حركة المركبات القادمة من محـور اللبيني وكافة الشوارع الفرعية القادمة من المنطقة المحصورة بين تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية حتى تقاطعه مع طريق المريوطية والتي تبلغ طولها مايقرب من (٩٠٠ م) تقوم بالسير بشارع الأهرام حتى موقع الغلق الكلي " موقع محطة المريوطية " بتقاطع شارع الاهرام مع طريق المريوطية.

- ثم الدخول يمينا (أجبارى) إتجاه طريق المريوطية ثم السير حتى كوبرى العروبة (دوران أعلى ترعة المريوطية) والدوران والعودة لطريق المريوطية مره أخرى والسير حتى تقاطعه مع محور ترسا ثم الدخول يمينا اتجاه محور ترسا والسير اتجاه شارع الاهرام عن طريق شارع نعمة الله.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية بمحيط الاعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة .