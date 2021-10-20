إحباط تهريب أقراص مخدرة و"عاج" مع دنماركية وسوريين في المطار

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، 3 محاولات تهرب جمركي لعدد من الأقراص المخدرة وكمية من مصنوعات العاج، أخفاها 3 ركاب داخل حقائبهم، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب طائرة مصر للطيران والقادمة من كوبنهاجن، اشتبه محمد يوسف مأمور اللجنة الجمركية في راكبة دنماركية من أصل مصري، وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بآشعة X-RAY بمعرفة عمر غزال مأمور الفحص، وتلاحظ وجود أشرطة دواء، وتم تشكيل لجنة من مصطفى بحر تحت إشراف أحمد فتحي، رئيس القسم لتفتيش حقائب الراكبة، وتبين وجود 2890 قرصًا من عقار الترامادول والكونترامال المخدرة مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقائب.

وجاءت المحاولتين الثانية والثالثة أثناء إنهاء إجراءات ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من بيروت، اشتبه هيثم محمد مأمور اللجنة الجمركية فى راكبين سوريين قادمين من لبنان، وتم تمرير حقائبهما على جهاز الفحص بآشعة X-RAY بمعرفة محمد قنديل مأمور الفحص، وتلاحظ وجود قطع بيضاء، وتم تشكيل لجنة جمركية من أحمد الجمل ومحمد قنديل، مأموري الجمرك تحت إشراف إبراهيم عامر وإبراهيم حسن مديري الحركة، وتبين وجود مسبحة، و140 قطعة يشتبه أن تكون من العاج داخل حقائب الراكب الأول، و83 قطعة يشتبه أن تكون من العاج داخل حقائب الراكب الثاني، وبالعرض علي لجنة الحياة البرية أكد أن المسبحة والقطع مصنوعة من العاج الخام، والمحظور تداولها والتعامل فيها بموجب إتفاقية سايتس للحمايه البرية.

وقرر مصطفى السيد مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.