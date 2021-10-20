"حقوق إنسان النواب": اعتماد خطة عمل اللجنة في ضوء الاستراتيجية الوطنية

(مصراوي):

اعتمدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني بالفصل التشريعي الثاني.

وأكد النائب طارق رضوان رئيس اللجنة على أن خطة العمل ترتكز بشكل رئيسي علي تعزيز تطبيق معايير حقوق الإنسان في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021/2026 تشريعيًا ورقابيًا وكذلك التركيز على ضمان الاتساق بين جميع الأطراف المعنية كضامن رئيسي أمام الشعب لتنفيذ ما جاء في محاور الإستراتيجية.

وأضاف "رضوان" في تصريحات صحفية، أن اللجنة تعمل علي زيادة الوعي بأوضاع محددة لحقوق الإنسان في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والانخراط في متابعة وفتح قنوات تواصل مع لجان حقوق الإنسان إقليميًا ودوليًا من خلال عقد لقاءات ثنائية أو متعددة الأطراف وذلك من خلال تبادل الآراء والدراسات والتقارير والبعثات إلى البلدان وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.