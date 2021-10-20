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"معلومات الوزراء" يستقبل وفدًا من الإعلاميين السودانيين

10:57 م الأربعاء 20 أكتوبر 2021
"معلومات الوزراء" يستقبل وفدًا من الإعلاميين السودانيين

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

(مصراوي):

استقبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، وفدًا من الإعلاميين الأفارقة من دولة السودان والذي يتلقى دورة تدريبية بوزارة الدولة للإعلام، في إطار تعزيز مكانة مصر أفريقياً ودعم الرسالة الإعلامية للدولة المصرية.

وأوضح المركز، في بيان له اليوم، أن الزيارة تأتي ضمن سلسلة الجولات والزيارات الميدانية التي تنظمها وزارة الدولة للإعلام، لدارسيها من الدول الأفريقية، بأجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة وذلك للتعرف على آليات وضع ورسم استراتيجيات التعامل وإدارة الأزمات على كافة المستويات.

واطلع الوفد على عرض تقديمي عن رؤية المركز وأهدافه الاستراتيجية، ومحاور العمل الرئيسية به، وأهم إدارات المركز والوحدات والمراكز واللجان التابعة له ومجالات عملها، والإمكانيات والخبرات التي يتمتع بها، وكذلك وأحدث أنشطته وإصداراته المختلفة ودوره في دعم متخذ القرار في مصر.

وأشار المركز، إلى أن الوفد قام بجولة تعريفية داخل المركز تفقد خلالها كياناته وقطاعاته المختلفة، وفي نهاية الجولة أعرب الوفد عن سعادته بزيارة المركز، وأشادوا بدوره الحيوي في دعم متخذ القرار في مصر وما يقوم به من دراسات وأبحاث وتقارير وغيرها من الأنشطة لدعم جهود التنمية بالدولة المصرية على كافة المستويات.

معلومات مجلس الوزراء الإعلام السوداني السودان الإعلاميين السودانيين مركز المعلومات

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