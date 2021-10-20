"استراتيجية جديدة".. "التنسيقية" تستحدث لجنة للحوار السياسي ونادي للمدربين

(مصراوي):

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استحداث لجنة جديدة مختصة بالحوار السياسي.

وبحسب بيان صادر عن التنسيقية، اليوم الأربعاء، تتركز مهام اللجنة في إعداد الحوار في الموضوعات المتعلقة بقضايا المجتمع التي تشغل الرأي العام أو التي تعبر عن هموم ومشكلات المواطنين واحتياجاتهم، أو تناقش الظواهر الطارئة على الشارع المصري.

كما قررت التنسيقية تدشين "نادي المدربين" من أعضاء التنسيقية، ليتولى تقديم كل التدريبات اللازمة داخل التنسيقية وخارجها.

ويشرف النادي علي اختيار الموضوعات وتوثيق التدريبات المقدمة لأعضاء التنسيقية.

كما قالت التنسيقية أنها ترحب بآراء الكتاب والباحثين للنشر في موقعها الصحفي، مضيفة أنها قررت توسيع المشاركة عبر موقعها الصحفي، ليشمل إلى جانب أنشطة واهتمامات التنسيقية وآراء أعضائها، آراء المتخصصين من غير أعضاء التنسيقية.

حيث يتيح الموقع الفرصة لجميع الكتاب والباحثين من داخل مصر وخارجها، نشر أفكارهم وآرائهم عبر الموقع الصحفي للتنسيقية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الاستراتيجية العامة لعملها والتي تضمنت بعض الإجراءات الهيكلية والتنظيمية.