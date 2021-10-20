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إغلاق مطالع كوبري الساحل في اتجاه الكيت كات والوراق 3 أيام

09:58 م الأربعاء 20 أكتوبر 2021
إغلاق مطالع كوبري الساحل في اتجاه الكيت كات والوراق 3 أيام

كوبري الساحل

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة أنه في ضوء القيام بأعمال رفع كفاءة كوبرى الساحل من حيث الفواصل والأسوار المعدنية والطبقة الاسفلتية فانه سيتم تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضيه لمطالع كوبري الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق اتجاه محافظة القاهره (كمرحلة اولى) لتحقيق السيوله المروريه الملازمة.

وبحسب بيان اليوم، أشارت المحافظة، إلى أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل المشار إليه بالتبادل وذلك لمدة (3) أيـام فقط ابتـداء مـن الساعة 12 صـباح يوم الخميس الموافـق 21 أكتوبر الجاري حتـى الســاعة 5 صباحًا يوم السبت الموافق 23 أكتوبر الجاري على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء أحياء شمال الجيزة والوراق ومديرية الطرق بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة اي معوقات للانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد لها .

وأكدت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذه قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمه بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركه المرورية.

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