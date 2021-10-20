"دور المرأة في مكافحة الفساد".. ندوة بالمجلس القومي للمرأة

كتبت- نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، ندوة بعنوان "دور المرأة في مكافحة الفساد والمحافظة على الأمن القومي" بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، واللواء أيمن زكريا نائب رئيس الأكاديمية، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء الدكتور بهاء الحريشي الخبير الاستراتيجي في أكاديمية ناصر العسكرية.

وافتتحت مرسي الندوة بكلمة أكدت خلالها أن الفساد يعد أحد أكبر المعوقات أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وترتبط مكافحته ارتباطًا طرديًا مع التنمية والاستثمار والإصلاح الاقتصادي ونهضة المجتمع بشكل عام.