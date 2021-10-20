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نقيب الأشراف يمنح أسرة المشير طنطاوي خاتم النبوة الشريف

09:24 م الأربعاء 20 أكتوبر 2021
نقيب الأشراف يمنح أسرة المشير طنطاوي خاتم النبوة الشريف

كتب- محمود مصطفى: منح سماحة محمود الشريف، خاتم ال

كتب- محمود مصطفى:

منح سماحة محمود الشريف، خاتم النبوة إلى أسرة المشير محمد حسين طنطاوي -رحمه الله- القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، وذلك تقديرا للدور الوطني الذي قام به الراحل حيث أفنى عمره وهو يدافع عن وطنه.

وسلم نقيب الأشراف، المستشار إيهاب محمد حسين طنطاوي، نجل المشير طنطاوي، خاتم النبوة.

.قال نقيب الأشراف، السيد محمود الشريف، إن احتفالية المولد النبوي الشريف تتزامن هذا العالم مع احتفالات أكتوبر المجيدة، والتي كانت ولا زالت من أعظم المعارك، التي خاضها أبناء هذا الوطن العظيم بكل شجاعة، دفاعاً عن تراب الوطن بقيادة القائد الشهيد البطل محمد أنور السادات رحمة الله تعالى عليه، وأؤكد أن ما تقوم به قواتنا المسلحة وجنود الشرطة البواسل لمحاربة قوى الشر يعد استكمالاً لبطولات خير أجناد الأرض.

ووجه نقيب السادة الأشراف، التحية لأرواح الشهداء الذين ضحوا بدمائهم فداء لهذا الوطن العظيم، كما وجه التحية والتقدير لنموذجا وطنياً وقائدا مهلماً دافع عن أرض مصر، أثناء حرب أكتوبر المجيدة، وتحمَل قيادة البلاد في فترة من أصعب الفترات، عقب 25 يناير 2011، حيث كانت له مواقف عظيمة سيسطرها التاريخ بحروف من نور، وستظل باقية تٌدرس للأجيال المقبلة، وهو المشير القائد" محمد حسين طنطاوي ". رحمه الله عليه.

جاء ذلك خلال احتفالية نقابة السادة الأشراف، بالمولد النبوي الشريف، اليوم الأربعاء، بحضور عدد من علماء الدين وكبار رجال الدولة.

محمود الشريف خاتم النبوة أسرة المشير طنطاوي المشير طنطاوي

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