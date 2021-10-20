Masrawy logo white

ضبط سنتر تعليمي يعمل بدون ترخيص بميدان الجيزة

07:48 م الأربعاء 20 أكتوبر 2021
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، شن حي جنوب المحافظة، برئاسة المهندس طه عبد الصادق رئيس الحي، حملة على ميدان الجيزة، ومتفرعاته وكوبري عباس، أسفرت عن رفع محتويات سنتر تعليمي بدون ترخيص بشارع مدكور من الساحة الشعبية بميدان الجيزة.

وبحسب بيان اليوم، تم سحب خلاط بشارع سوق الثلاثاء بالمنيب، وقامت إدارة الإنارة بتغذية كوبري المشاة بين الحي وحي العمرانية.

كما تم رفع كفاءة الإنارة بجانب سور السكة الحديد بشارع أم المصريين، كما تم استكمال إصلاح الكابلات بشارع الجامعة.

كما قامت إدارة المرافق بتطهير شارع شيبطة الجديد وحارة البحيري من شارع سعد زغلول بالتعاون مع صيانة الجيزة وما زال العمل مستمر.

يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالاستمرار في التصدي للإشغالات والتعدي على حرم الطريق.

محافظة الجيزة ميدان الجيزة سنتر تعليمي

الخبر التالى:

"الزراعة" تفوز بجائزتين ضمن مسابقة مصر للتميز الحكومي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
868

إصابات اليوم

43

وفيات اليوم

711

متعافون اليوم

320207

إجمالي الإصابات

18058

إجمالي الوفيات

270193

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. خارج من السجن.. تفاصيل محاولة شخص تحطيم كباش ميدان التحرير

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا