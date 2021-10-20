ضبط سنتر تعليمي يعمل بدون ترخيص بميدان الجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، شن حي جنوب المحافظة، برئاسة المهندس طه عبد الصادق رئيس الحي، حملة على ميدان الجيزة، ومتفرعاته وكوبري عباس، أسفرت عن رفع محتويات سنتر تعليمي بدون ترخيص بشارع مدكور من الساحة الشعبية بميدان الجيزة.

وبحسب بيان اليوم، تم سحب خلاط بشارع سوق الثلاثاء بالمنيب، وقامت إدارة الإنارة بتغذية كوبري المشاة بين الحي وحي العمرانية.

كما تم رفع كفاءة الإنارة بجانب سور السكة الحديد بشارع أم المصريين، كما تم استكمال إصلاح الكابلات بشارع الجامعة.

كما قامت إدارة المرافق بتطهير شارع شيبطة الجديد وحارة البحيري من شارع سعد زغلول بالتعاون مع صيانة الجيزة وما زال العمل مستمر.

يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالاستمرار في التصدي للإشغالات والتعدي على حرم الطريق.