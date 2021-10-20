حسين زين يفتتح جناح الوطنية للإعلام بمعرض الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني التونسي

كتب- مينا غالي:

افتتح اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجناح المخصص للوطنية للإعلام بسوق ومعرض الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني بمهرجان الإذاعة والتليفزيون بتونس ( الأسبو ) ، والذي تعرض فيه الهيئات والجهات الإعلامية أحدث إنتاجها فى المجالات الإعلامية والفنية والثقافية.

حيث تشارك الوطنية للإعلام بسوق ومعرض المهرجان بعرض الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني ، من أعمال درامية و برامجية إذاعية وتليفزيونية بهدف تنشيط التبادل الإعلامي مع مختلف الهيئات والجهات الإعلامية الأعضاء باتحاد إذاعات الدول العربية.

كما تشارك الشبكات التليفزيونية والإذاعية الخاصـة وشركات الإنـتاج ووكالات الأنباء العربية والمحطات الأجنبية الناطقة باللغة العربية بمعرض التجهيزات الإذاعية والتلفزيونية الحديثة بهدف التعريف بالمستجدات والابتكارات في مجال التطور التكنولوجي.