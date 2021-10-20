طلب إحاطة عاجل في البرلمان بشأن الولادة القيصرية: "تؤدي للوفاة"

(مصراوي):

تقدمت إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل، للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وموجه للحكومة، بشأن وجود ضحايا نتاج بيزنس الولادة القيصرية في مصر، بحسب وصفها.

وأكدت عبدالحليم، خلال طلب الإحاطة، أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا بنسبة 63% في عمليات الولادة القيصرية بحسب دراسة سابقة نشرت في صحيفة الجارديان، ويأتي ذلك بالرغم من أن منظمة الصحة العالمية وضعت قاعدة لنسب الولادة القيصرية بألاّ تتجاوز في أي مجتمع عن 15%، إلا أن مصر تخطته بمراحل، بسبب رغبة المستشفيات والأطباء في تحصيل أموال أكثر.

وقالت في طلب الإحاطة أن الكثير من ذوات "الحمل الحرج"، يقعن فريسة لبيزنس الولادة القيصرية، مما يعرضهن لفقدان الجنين جراء إهمال الطبيب وكذلك أضرار صحية تصل إلى الوفاة، لافتة إلى أن المستشفيات تصر على إجراء ولادة قيصرية لتحقيق أرباح هلامية، على حد قولها، رغم أن الأنسب لهذه الحالات هي الولادة الطبيعية.

وطالبت عبدالحليم من الحكومة، بتكثيف حملات التوعية بآلية التعامل مع الحمل الحرج بمختلف حالاته، والقضاء على بيزنس الولادة القيصرية، من خلال إلزام المستشفيات الخاصة والأطباء بآلية التعامل مع الحمل الحرج، وأن يتم تفضيل الولادة الطبيعية ما لم تكن الحالات تتطلب ذلك.

وكانت دراسة علمية أعدها الدكتور طارق توفيق، نائب وزيرة الصحة والسكان لشئون السكان، قد حذرت من زيادة نسب الولادة القيصرية، وشملت مسحاً لمعدلات الولادة القيصرية خلال الفترة ما بين 2008 و2017، وفقاً لمعدلات المسح السكانى، وأكدت الدراسة أن معدلات الولادة القيصرية فى مصر زادت 4 أضعاف المعدلات العالمية، في الوقت الذي يعتبر معدل الولادات القيصرية الآمن الذى وضعته منظمة الصحة العالمية هو 15%.