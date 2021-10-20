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للمصريين بالسعودية.. قرار جديد من المملكة بشأن لقاح كورونا

06:24 م الأربعاء 20 أكتوبر 2021
للمصريين بالسعودية.. قرار جديد من المملكة بشأن لقاح كورونا

عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعود

كتب- يوسف عفيفي:

كشف عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، عن قرار سعودي جديد بشأن إتاحة جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا للمحصنين.

وقال حنفي لمصراوي، إنه بإمكان أبناء الجالية المصرية لمن تم تطعيمه بجرعتين من لقاح كورونا ومحصن بالمملكة أخذ جرعة ثالثة من اللقاح مجاناً، وذلك ضمن تطبيق تخفيف الاحترازات الصحية بالمملكة الذي تم تطبيقه منذ أيام.

وتابع حنفي: "كل من مضى على تطعيمه 6 أشهر ومحصن تحصين كامل بجرعتين بإمكانه الدخول على تطبيق (صحتي)، واختيار لقاح كورونا، ثم اختيار (الجرعة المعززة)، وتحديد موعد ومكان التطعيم، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتبعها المملكة العربية السعودية للوقاية من جائحة كورونا".

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