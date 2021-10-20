بنسبة لمعان 99.9%.. شاهد بـدر أكتوبر يزين سماء مصر الآن

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس قسم الفلك الأسبق، عن تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء والوطن العربي الليلة 20 أكتوبر.

وأوضح تادرس لمصراوي، أن الظاهرة تتمثل في اكتمال القمر (بدر أكتوبر)، ويبدو القمر كما لو كان بدرا عند رؤيته في الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر، ولا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل بدون أجهزة.

وتابع: "أما وقت البدر الكامل يكون الليلة 20 أكتوبر، ويبلغ نسبة لمعان قرص القمر 99.9%، ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الصيد وتخزين المؤن لفصل الشتاء الطويل، ويُعرف أيضا بقمر السفر والرحيل.

وأشار تادرس، إلى أن الظاهرة ليس لها أية أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض بل يحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها، بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ويشهد شهر أكتوبر الحالي، 9 ظواهر فلكية، بدأ أولها الخميس 6 أكتوبر، بالقمر الجديد (محاق أكتوبر)، على أن تختتم هذه الظواهر يوم 29 أكتوبر، بكوكب الزهرة في أطول استطالة له.