Masrawy logo white

بنسبة لمعان 99.9%.. شاهد بـدر أكتوبر يزين سماء مصر الآن

05:43 م الأربعاء 20 أكتوبر 2021
بنسبة لمعان 99.9%.. شاهد بـدر أكتوبر يزين سماء مصر الآن

أرشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس قسم الفلك الأسبق، عن تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء والوطن العربي الليلة 20 أكتوبر.

وأوضح تادرس لمصراوي، أن الظاهرة تتمثل في اكتمال القمر (بدر أكتوبر)، ويبدو القمر كما لو كان بدرا عند رؤيته في الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر، ولا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل بدون أجهزة.

وتابع: "أما وقت البدر الكامل يكون الليلة 20 أكتوبر، ويبلغ نسبة لمعان قرص القمر 99.9%، ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الصيد وتخزين المؤن لفصل الشتاء الطويل، ويُعرف أيضا بقمر السفر والرحيل.

وأشار تادرس، إلى أن الظاهرة ليس لها أية أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض بل يحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها، بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ويشهد شهر أكتوبر الحالي، 9 ظواهر فلكية، بدأ أولها الخميس 6 أكتوبر، بالقمر الجديد (محاق أكتوبر)، على أن تختتم هذه الظواهر يوم 29 أكتوبر، بكوكب الزهرة في أطول استطالة له.

بـدر أكتوبر أشرف تادرس المعهد القومي للبحوث الفلكية ظاهرة فلكية

الخبر التالى:

"حماية المنافسة" يؤكد ضرورة تعديل الآليات والسياسات لتوفير بيئة تنافسية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
868

إصابات اليوم

43

وفيات اليوم

711

متعافون اليوم

320207

إجمالي الإصابات

18058

إجمالي الوفيات

270193

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. خارج من السجن.. تفاصيل محاولة شخص تحطيم كباش ميدان التحرير

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا