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في الذكرى الرابعة للحادث.. وفاة والد أحد شهداء الواحات

04:18 م الأربعاء 20 أكتوبر 2021
في الذكرى الرابعة للحادث.. وفاة والد أحد شهداء الواحات

النقيب عمرو صلاح الدين

كتب- محمد سامي:

شيعت جنازة المهندس صلاح الدين عفيفي، والد الشهيد الرائد عمرو صلاح الدين، شهيد حادث الواحات، اليوم الأربعاء، بمقابر الأسرة وبجوار نجله الشهيد.

وأعلن شقيق الشهيد عمرو، وفاة والده بالتزامن مع الذكرى الرابعة لاستشهاد البطل النقيب عمرو صلاح الدين، مساء أمس الثلاثاء.

كان الشهيد النقيب عمرو صلاح قد ظهر بنفسه في أحد الأعمال السينمائية للفنان أحمد عز، من خلال فيلم "الخلية"؛ إذ جسَّد الشهيد دور نقيب من ضباط قوات العمليات الخاصة، أثناء قيامه بتدريب فريق العمل على استخدام الأسلحة وكيفية ارتداء ملابس القوات الخاصة، ومداهمة أوكار الإرهابيين.

وتعد معركة الواحات التي وقعت 20 أكتوبر 2017 إحدى ملاحم بطولات الشرطة المصرية، والتي استشهد فيها 13 من ضباط إدارة العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي في اشتباكات عنيفة مع عناصر مسلحة بمنطقة الواحات.

النقيب عمرو صلاح الدين شهداء الواحات وفاة صلاح الدين عفيفي

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