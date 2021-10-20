قسم الرمد بـ"طب عين شمس" تناقش رسائل ماجيستير مقدمة من 9 طلاب صوماليين

كتبت- داليا شبل:

أعلنت جامعة عين شمس عن قيام قسم الرمد بكلية الطب بإتمام مناقشة رسائل ماچستير مقدمة من تسعة طلاب صوماليين، عبر تقنية الڤيديو كونفرانس، حيث قام بالإشراف على هذه الرسائل نخبة من أعضاء هيئة التدريس بقسم الرمد تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع جامعة الجزيرة في مقديشيو.

وأشارت الجامعة - في بيان اليوم الأربعاء - أن هذه هي أول درجة دراسات عليا في الطب يتم إنشاؤها بدولة الصومال، حيث قامت جامعة عين شمس بالإشراف على تدريس المقررات وتدريب الطلاب بمستشفيات الجامعة، وإنشاء الهيكل التنظيمي للتقييم والامتحان، وإلقاء المحاضرات عن بعد من خلال مستشفى عين شمس الإلكتروني.

وكان قسم الرمد بكلية الطب قد استقبل عددا من طلاب الدراسات العليا، حيث تم تدريبهم وفق أحدث التقنيات الطبية في مجال طب العيون.. فيما من المقرر أن يقوم وفد مكون من الدكاترة شريف علوان وأيمن جعفر وتامر عمارة بالسفر إلى مقديشيو خلال شهر نوڤمبر المقبل لزيارة جامعة الجزيرة، والإشراف على تقييم الطلاب وأعمال الامتحان وإعلان النتيجة، كما سيتم وضع مخطط قيد الدفعة الثانية لدرجة ماچستير طب وجراحة العيون، بالإضافة إلى بحث مد آفاق التعاون لتخصصات طبية أخرى.

ويعد هذا التعاون تتويجاً للعلاقات المصرية الأفريقية والتعاون المشترك بين الدولتين، باعتبار مصر قلب القارة الأفريقية.​