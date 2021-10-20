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الوطنية للإعلام تصدر تصحيحا بشأن تسوية الحالة الوظيفية لعدد من العاملين بها

04:01 م الأربعاء 20 أكتوبر 2021
الوطنية للإعلام تصدر تصحيحا بشأن تسوية الحالة الوظيفية لعدد من العاملين بها

حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

كتب- مينا غالي:

قالت الهيئة الوطنية للإعلام، إنه نظرا لما نشر ببعض الصحف حول تسوية أوضاع عدد من العاملين بقطاعات الهيئة الوطنية للإعلام من إعادة تعينهم بالمؤهل الأعلى، والمعروف بالتسوية، فإن الوطنية للإعلام تصحح هذا الأمر بأنها لم تقم بتسوية الحالة الوظيفية للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة.

وأضافت الهيئة في بيان لها: وإنما الأمر يخص العاملين بنظام العقد المؤقت ولم يتم تعينهم ، حيث طلب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة توفيق أوضاعهم، وقد جرى استكمال الأوراق والإجراءات الخاصة بتعينهم وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي و الجهات المختصة بالوطنية للإعلام.

وتابع البيان: وخلال الاجتماع مع الجهاز لم يتم مناقشة موضوع التسوية وإنما تم مناقشة استكمال أوراق و إجراءات تعيين العاملين بالعقد المؤقت بالوطنية للإعلام.

الهيئة الوطنية للإعلام الإعلام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

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