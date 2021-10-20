وزير النقل ونظيره القطري يبحثان التعاون في مجالات النقل المختلفة

ضبط عبوات أنسولين بمطار القاهرة قبل شحنها في طرود ملابس إلى نيجيريا

كتب- أسامة علي:

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، المهندس جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات القطري؛ لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة.

وأشاد وزير النقل المصري بنتائج اجتماعات الدورة 34 لمجلس وزراء النقل العرب، وبروح التعاون والإخاء بين كل الدول العربية، وتسابق كل الدول لتعزيز أوجه التعاون بما يخدم مصلحة المواطن العربي.

وأكد كامل الوزير أهمية التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة؛ ومنها قطاع النقل البحري، مشيراً إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة القطرية بتطوير المواني البحرية؛ مثل ميناء حمد وفقًا لأحدث النظم العالمية، مع إنشاء شركة لإدارة وتشغيل المواني.

وأشار وزير النقل المصري إلى النهضة الكبيرة التي يتم تحقيقها في مصر في شتى المجالات؛ ومنها قطاع النقل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى ترحيبه بإمكانية التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري؛ حيث يتم تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة النقل البحري والتطوير الشامل لكل المواني المصرية لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، لافتًا إلى أن ميناء السخنة من الممكن أن يشكل مثالًا متميزًا للتعاون المشترك؛ خصوصًا مع استكمال أعمال التطوير الشامل للميناء ليضاهي أحدث المواني العالمية؛ ليكون أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.

ووجه وزير المواصلات القطري الدعوة إلى نظيره المصري لزيارة المواني البحرية القطرية؛ لدفع التعاون المشترك في هذا المجال.

ودعا الفريق مهندس كامل الوزير نظيره القطري لحضور معرض ومؤتمر النقل الذكي TrANS MEA2021، الذي ستنطلق فعالياته بالقاهرة في 7 نوفمبر المقبل بمشاركة كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل.